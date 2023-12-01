疏忽照顧下女童墮斃 保母女兒反告僱主

【本報綜合報道】浙江省杭州市保母梁×花2020年因獨留僱主兩歲女兒米粒在其女兒左×家中，導致米粒意外墮斃，前年被控過失致人死亡罪罪成，被判處有期徒刑一年，緩刑兩年。左×近日入稟法院，以名譽侵權為由，要求封鎖米粒母親解女士社交平台帳號，案件周三庭審結束，將擇日宣判結果。

要求關社交帳號停止攻擊 梁×花2020年12月15日因疏忽照顧米粒，導致對方意外死亡，法院去年5月9日對此案作出一審刑事判決。米粒家屬隨後提起民事訴訟，法院於上月15日判梁×花賠償25萬元人民幣（約28萬港元），家屬表示將繼續上訴。左×近日起訴解女士涉嫌名譽侵權，案件周三在安徽省廬江縣人民法院開庭審理，她指並非要求對方必須關停社交平台帳號，只須對方停止在網絡上攻擊她及其家人。

解女士此前表示，因梁×花在起訴資料中大量使用米粒和小女兒麥子照片等私隱資訊，她同樣因肖像權糾紛向法庭起訴，案件原定於昨日開庭審理，惟對方律師提出管轄權異議，申請到杭州開庭，目前開庭時間暫未確定。