男子殺妻終落網：33年未睡好覺

【本報綜合報道】四川南充市男子張×兵於1990年因懷疑當時的未婚妻私生活不檢點，一怒之下持刀斬對方超過20刀致死，事後潛逃並藏匿身份，終在今年5月落網，被捕時坦言33年來從未睡過一次真正的踏實覺。張×兵目前被採取刑事強制措施，案件進一步辦理中。

懷疑對方出軌 張×兵於1988年與死者劉××相識並訂婚，不久後卻開始無端懷疑對方出軌，兩人曾多次發生激烈爭吵。至1990年11月14日晚，兩人再因感情糾紛發生衝突，張×兵竟在一氣之下隨手拿起菜刀斬向劉××，隨後再連續亂斬至對方死亡才罷手。他事後匆忙逃離現場，並在雲南廣南縣隱姓埋名，化名「李君強」在當地娶妻生子。

劉××的屍體在案發後翌日被鄰居發現，警方當時迅速成立專案小組，並鎖定張×兵具重大作案嫌疑，卻遲遲未能將他緝拿歸案。至今年年初，四川省公安廳刑偵總隊牽頭展開命案積案調查，發現張×兵與李君強形象符合，在南充市公安局刑偵支隊的協助下，嘉陵公安終在5月25日抓獲張×兵。