瓜農兄弟殺城管 被索償255萬

甘肅佔路擺賣衝突 事件另釀兩傷 甘肅省蘭州市一對瓜農兄弟2018年7月與多名城管發生衝突，弟弟在混亂間殺死一名城管，另有兩名城管重傷，案件在當地備受關注。直至周二，蘭州市中級人民法院終於開庭審理弟弟案件及附帶民事訴訟。死者及受傷城管家屬期望法院能夠判處瓜農兄弟殺人罪罪成，同時尋求瓜農一家合共索償約232萬元人民幣（約255.2萬港元）。

案情指，瓜農王軍宏2018年7月17日晚上與兒子王愛文及王愛武在市內城關區屋苑門外佔路擺賣西瓜，被前來巡查城管警告，卻未有離開。直至同晚8時左右，他們再被城管李×文及楊×彬等人發現未走，與眾人發生衝突，其中弟弟王愛武曾拳打李楊兩人，民警要求雙方翌日前往派出所處理。

連續兩天爭拗 亮刀行兇 李×文翌日遵循民警命令，一早就抵達派出所，卻不見王愛文及王愛武蹤影。當得悉瓜農兄弟正在城關區另一地方販賣西瓜時，他早上11時左右帶領王×軍及丁×濤等10多名城管到場，準備沒收王愛文及王愛武的電子磅，雙方再一次發生衝突。

王愛文開始毆打王×軍，卻被對方聯同李×文按在地上制服。就在此時，王愛武為救哥哥突然亮刀，捅刺王×軍背部及腰部，另刺向李×文胸部及丁×濤腹部，王愛文此時更拿起木板猛打王×軍肩背部。直至早上11時30分，多名急救人員終於到場，王×軍送院後證實死亡，李×文及丁×濤重傷。

王愛文與王愛武落網後，蘭州市檢察院2019年8月以涉嫌故意殺人罪起訴兩人。蘭州市檢察院認為，王愛武及王愛文非法剝奪他人生命，情節惡劣、手段殘忍、後果嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。其中，王愛武犯案時屬尚未完全喪失辨認或控制自己行為能力精神病人，依法可從輕或減輕處罰。

2023年4月，蘭州中院開庭審理王愛文涉及該案刑事部分，一審正式開庭審理。公訴機關認為，在打鬥過程中，王愛文沒有制止王愛武持錘及持刀攻擊等暴力行為屬於放任，且與弟弟一起毆打城管人員，存在形成共同故意殺人用意，是故意殺人共犯。惟王愛文辯稱，持刀捅人行為是弟弟所做，與他無關，不認為自己構成故意殺人罪，最終獲得保釋。

蘭州法院審理 擇日宣判 根據蘭州市公安局城關分局2022年12月出具《鑑定意見通知書》顯示，該局聘請有關人員鑑定王愛武精神狀態及受審能力，證實對方患有精神分裂症，目前處於發病期，無受審能力。王愛武周二缺席審訴，王愛文則以被告人及附帶民事訴訟被告身份出席審訴，全案目前已結束審理，法院將擇日宣判結果。本報綜合報道