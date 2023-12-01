違規公款吃喝 湖南處分9官員

【本報綜合報道】湖南省科技廳及湘西州9名公職人員近日被指違規用公款吃喝，其中一人酒後騷擾高鐵女服務員。湖南省紀委監委周三通報，分別對各人作出處分。

通報指出，8月18日晚上在湘西州舉辦的創新創業大賽結束後，省科技廳成果與區域處副處長、掛職湘西高新區管委會副主任唐松波和湘西州科技局副局長翁立志，邀請省科技廳高新處一級調研員王天輝、省火炬創業中心主任李陽保、高新技術企業服務部部長周在政、專業技術人員劉健、朱月明和湘西高新區管委會主任戴曉軍、湘西州科技事務中心主任陳慧萍等人在吉首市某餐飲場所聚餐飲酒，費用由大賽承辦公司從會務費列支。

翁立志餐後聯絡高鐵吉首東站，送李陽保、唐松波、劉健等6人到車站貴賓室，候車期間劉健多次騷擾兩名女服務員。通報指出，唐松波、李陽保作為領導幹部，頂風違紀，組織、參與違規公款吃喝；翁立志、戴曉軍等人罔顧違規吃喝禁令，用大賽經費列支煙酒費用；特別是劉健酒後在公共場合騷擾異性，敗壞國家公職人員形象。

技術員酒後騷擾異性遭撤職 本月，劉健受到黨內嚴重警告處分（影響期兩年）、政務撤職處分，唐松波、李陽保受到黨內嚴重警告處分和免職處理，翁立志受到黨內嚴重警告處分，戴曉軍受到黨內警告處分，王天輝、周在政、朱月明、陳慧萍受誡勉談話處理。