地方債240億遭問責 宜昌財政局長提名升官招議

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，湖北省宜昌市財政局黨組書記、局長，二級巡視員柳兵，20天前剛剛作為地方政府隱性債務責任人被財政部通報，責令作出書面檢查，但周日獲公示擬提名為市州政協副主席候選人，引起爭議。

財政部上月6日公布去年以來查處的8宗隱性債務問責典型案例，湖北省部分地區要求省屬國有企業墊資建設新增隱性債務，2018年8月至2021年6月底形成新增隱性債務214.8億元人民幣（約240億港元），當中點名宜昌市及所屬宜都市政府，責令柳兵作出書面檢查並進行通報。

現年57歲的柳兵曾經出任宜昌市旅遊局局長、黨組書記等職務，2017年12月獲任命為宜昌市財政局局長。湖北省委組織部周日發布2023年第179號幹部任前公示，擬提名為市州政協副主席候選人的官員包括柳兵，從其領導職務級別來看此次提名屬於擬提拔。