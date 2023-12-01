遊日遇偷拍 台女稱遭駐日官員冷待

台駐日代表處稱已盡力協助

廖姓女事主上周一在社交網公開事件，稱自己與男友赴日旅遊18天，上月9日在列車上被色狼偷拍裙底，男友上前質問無果，廖女一下車立刻向站務員求救，但對方以正執行公務與非警察為由拒絕抓犯人，眼睜睜看着疑犯登上其他車廂離開。廖女報警並錄口供，但未獲開出報案證明，所以上月14日到台灣駐日本代表處求助，但該處叫她自己報案，稱無法提供幫助，再三求情後才幫忙打電話跟警察溝通，後來還說告人也拿不到多少賠償。