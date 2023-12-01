遊日遇偷拍 台女稱遭駐日官員冷待
【本報綜合報道】台灣傳媒周三報道，台灣一名女子近日到日本遊玩遭「電車癡漢」偷拍裙底。她控訴站務員和警方未有積極處理，向台灣駐日本代表處求助時，對方稱「在日本待10年沒遇過」。
台駐日代表處稱已盡力協助
廖姓女事主上周一在社交網公開事件，稱自己與男友赴日旅遊18天，上月9日在列車上被色狼偷拍裙底，男友上前質問無果，廖女一下車立刻向站務員求救，但對方以正執行公務與非警察為由拒絕抓犯人，眼睜睜看着疑犯登上其他車廂離開。廖女報警並錄口供，但未獲開出報案證明，所以上月14日到台灣駐日本代表處求助，但該處叫她自己報案，稱無法提供幫助，再三求情後才幫忙打電話跟警察溝通，後來還說告人也拿不到多少賠償。
台灣駐日本代表處澄清，已經盡力幫助女事主，包括聯絡警方了解案情，諮詢當地律師事務所，提供中文律師名單。惟本案涉及刑事，代表處並非當事人，無法也無權代理與提供訴訟意見；加上女事主堅持按照行程前往關西，不願留在東京，該處能夠提供的幫助有限。
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