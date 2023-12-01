駕帆船避戰禍出故障 烏克蘭3口家滯台灣
【本報綜合報道】俄烏戰火持續之際，烏克蘭有一家三口駕駛帆船遊歷世界各地，惟上周三航經台灣海峽時發現方向舵故障，靠泊台灣台中市梧棲漁港，7天停留期限將到期，船隻尚未完成維修。台灣移民署台中港國境事務隊周三協助該家庭以急難救助方式申辦簽證，延長在台停留期限至30天。
涉事的馬來西亞籍帆船小原號從南韓前赴菲律賓途中，10月18日及上周三因船隻故障，先後向基隆市政府及台中市海岸資源漁業發展所申請緊急進港維修。台中港國境事務隊長賴建均指出，船上50歲烏克蘭男子瓦列里（Valeriy）有多年駕駛帆船經驗並有駕照，今年與40歲妻子與13歲兒子從烏克蘭出發到各國遊歷，由於烏克蘭處於戰亂，他們索性長期外遊，船上有單車，當船靠岸時他們即下船騎車觀光。
維修需時 台方助辦簽證延停留
台灣海巡人員發現瓦列里的帆船停靠梧棲漁港後，登船檢查未發現違禁品。台中港國境事務隊周三派出兩名翻譯人員協助，瓦列里同意把一家三口護照交由移民署申辦簽證，他們不屬於庇護案件。瓦列里一家目前尚在台中採購零件維修船隻，早上會到漁港附近便利店買早餐，然後回到船上休息，生活作息正常。
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