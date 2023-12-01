駕帆船避戰禍出故障 烏克蘭3口家滯台灣

涉事的馬來西亞籍帆船小原號從南韓前赴菲律賓途中，10月18日及上周三因船隻故障，先後向基隆市政府及台中市海岸資源漁業發展所申請緊急進港維修。台中港國境事務隊長賴建均指出，船上50歲烏克蘭男子瓦列里（Valeriy）有多年駕駛帆船經驗並有駕照，今年與40歲妻子與13歲兒子從烏克蘭出發到各國遊歷，由於烏克蘭處於戰亂，他們索性長期外遊，船上有單車，當船靠岸時他們即下船騎車觀光。