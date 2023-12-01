肺炎支原體感染增 台籲暫緩往陸港澳

【本報綜合報道】中國大陸肺炎支原體感染個案增加，台灣近日亦出現病例，有中醫師觀察當地患者多出一成。網上流傳台灣本月1日起多個場所強制戴口罩，台灣衞福部疾管署周三澄清，內容與現行措施不符；疾管署副署長羅一鈞翌日表示，台灣肺炎支原體處於低度流行，成人及兒童的藥物均無短缺疑慮，但建議免疫力較弱群體，如非必要應該暫緩前往陸港澳三地，或先行接種流感及新冠XBB疫苗。

台灣衞福部昨日在行政院會報告中國大陸呼吸道疾病疫情現況及應對措施，行政院長陳建仁指出，中國大陸近期呼吸道感染疾病爆發，以流感病毒為主，已知病原體在社區高度流行，但未檢出新型病原體，亦無已知病原體變異情況。由於兩岸往來頻繁，台灣加強監測，要求機場、港埠等檢疫站提高警覺，視疫情發展調整防疫措施。羅一鈞指出，門診與急診類流感就診人次連續7周下降，醫院檢出肺炎支原體的比例少於1%。他鼓勵自陸港澳入境有類流感症狀旅客，在現場或後送就醫採檢。

謠傳實施口罩令惹恐慌 網上謠傳「今天起記得戴口罩」、「黴漿菌入侵台灣」等訊息，再附上「12月1日起8大場所強制戴口罩」的圖片示警，引起民眾恐慌。疾管署周三嚴正澄清，該圖片是2020年新冠疫情期間的防疫措施，為過時資訊。按疾管署今年8月15日起實施的戴口罩規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構的室內空間，其餘均由民眾自主決定。