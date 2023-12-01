原古蹟遺址休憩區 合肥涉違規建公墓

民眾揭發 擔心水源受污染 安徽省合肥市政府早年計劃在大房郢水庫附近興建桃花店漢墓群遺址公園，多名居民卻發現現址正建造一座公墓，憂慮影響民眾正常生活，同時造成水源污染。廬陽區社會事務中心工作人員周二重申，公墓現已停止施工，已被責令恢復原貌。

自發現水庫附近土地改為興建桃花園公墓後，當地居民日前受訪時質疑，新起墓地距離居民區只有數百米直線距離，嚴重影響正常生活。另有多名附近居民憂慮，由於公墓距離水庫同樣只有數百米直線距離，當地水源可能因此受到污染。

相關部門檢查 責令停工 被問及改建公墓一事是否經過相關部門審批時，電廬陽區民政局辦公室一名工作人員周一僅稱，公墓管理相關工作由該局屬下區社會事務中心負責。社會事務中心工作人員翌日回應時提及，民政部門此前並不掌握該墓地建設情況，當接到市民反映後，相關部門已趕到現場核查，墓地究竟屬於哪種性質及由誰興建仍在調查。

經翻查紀錄，內媒發現2020年6月仍有報道提及，桃花店漢墓群是合肥最大古墓葬群之一，範圍大致南起北二環，西至電廠路，北至電廠南圍牆邊界，東至環北路，面積約1.4平方公里。安徽省城鄉規劃設計研究院已中標「廬陽區遺址公園設計項目」，並開始着手設計，桃花店漢墓群遺址將改建成為遺址公園。

擬安置漢墓群出土文物 廬陽區文旅局則稱，廬陽區積極向市文旅局建議由市文廣新局牽頭組織勘探挖掘，選擇合適位置規劃建設漢墓群遺址保護公園、漢墓群出土文物陳列館，將出土文物集中在陳列館保護展出，建設合肥北部歷史文化地標，廬陽區正謀劃桃花店漢墓及周邊布局，結合大房郢水庫、桃花店漢墓群遺址公園及電廠改造等，建立濱湖文體休憩區，完善片區文創旅遊服務功能，布局博物展覽、科技會議、體育公園、文旅商業、藝術聚落及田園運動等設施，遠期布局合肥碳中和示範園區，建設北部中心門戶文化客廳。

資料顯示，大房郢水庫是合肥重要飲用水水源地，獲當地居民稱為「大水缸」。根據《合肥市殯葬管理辦法》規定，經市、縣民政部門審核同意後，報省民政部門批准才可建設公墓。另有條文規定，禁止在耕地、林地、公園、文物保護區、風景名勝區、水庫、河流堤壩附近、水源保護區、鐵路及公路主幹線兩側興建墓地。本報綜合報道