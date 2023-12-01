台駐歐盟要員 調任駐美代表

【本報綜合報道】由於原任台灣駐美國代表的蕭美琴出任民進黨總統參選人賴清德副手，台灣總統府周三宣布，職缺將由原台灣駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任，俞的遺缺由外交部政務次長李淳接任。自台灣總統蔡英文第二任期以來，李淳已經是第4名駐歐代表。

接替蕭美琴職務 蕭美琴上月20日請辭駐美代表，台灣總統府周二發布總統令指出，蕭美琴已經獲准辭職，周四生效。她昨日早上帶着4隻愛貓從美國返抵台灣加入總統選戰。總統府周三晚上發出新聞稿，表示接替蕭美琴的俞大㵢專長拉丁美洲事務，是基層出身的職業外交官，歷任外交部常次、中南美洲司長、駐巴拉圭代表，並曾經派駐日內瓦、薩爾瓦多、紐約，今年9月剛派駐比利時。新聞稿指出，相信透過他參與國際事務的豐富經驗與能力，能助總統推動台美各項重要工作，讓雙方關係更穩固堅實。

接替俞大㵢的李淳為專業國際經貿學者，擔任外交部政務次長期間，負責督導北美、歐洲及經貿外交業務。鑑於近年台灣與歐盟、歐洲議會及歐洲地區國家關係迅速升溫，總統期盼借重李淳在國際經貿領域的專業及外交部政務次長經驗，持續深化與歐洲友好國家的合作及互動，全面提升台歐關係。