被問棄美籍否 柯文哲副手發飆

【本報綜合報道】台灣民眾黨總統候選人柯文哲的副手吳欣盈，近日被外界質疑是否已經放棄美國籍。她周三回應時表示早已放棄，更稱「這是我和美國政府之間的事」，反嗆記者的提問，其反應引起爭議，柯文哲昨日為事件降溫，解釋對方在英美接受教育，自我意識高，「有沒有問過家人才參選」這些問題對她來說很奇怪。

針對外界要求出示放棄美國籍證明，吳欣盈表示沒必要對外公開，強調她在好幾年前就放棄美國籍，不是因為選舉才放棄，自己非常討厭在選舉散播假新聞，要跟着起舞這是錯誤的。有記者提問吳，其舅舅、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮透露她參選並未與家族溝通，她反嗆：「那你當記者有問你爸媽嗎？」她又稱成年人都要對自己負責任。

柯文哲為事件降溫 中選會周三表示，三組總統、副總統候選人申請登記時，均繳交授權查證外國國籍同意書，中選會周一依法循例函請外交部協助查證。外交部同日表示收到，並循例要求駐外館處洽詢駐在國協助查證，如有結果將轉告中選會。柯文哲回應稱可笑，指成為立法委員也不得有雙重國籍，應該一年內完成查證，吳欣盈已經擔任立法委員超過一年，現在才查，質疑政府是否失職。