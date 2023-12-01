台媒言之鑿鑿傳俄謀挑起兩岸衝突 逼美插手抽身歐洲

台灣傳媒周三引述消息報道，俄羅斯一名高級官員今年夏天派往駐中國大陸大使館，其主要任務是收集情報、研究台灣海峽潛在衝突因素，以便在「適當時機」催化局勢升溫，迫使北京不得不採取更激進的行動，最終令美國介入局勢，使之無力應對俄方針對歐洲等地區的行動。惟有關說法遭質疑可能性不高。

報道聲稱引述「一名歐洲國家情報界消息人士」稱，俄羅斯試圖以「隱諱或間接手段」，包括借助第三方，刺激、操縱或迫使中國大陸認定，必須針對台灣海峽局勢採取更激進的舉動，旨在保護自身利益。報道指出，俄方此舉的最終目標是令美國把重心放回台灣海峽局勢，從而無法應對俄方在歐洲等地區持續破壞和平穩定。

報道續指，該名俄羅斯官員是中國事務專家，曾經為俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）工作多年，赴華前曾經在亞太多國活動，以外交人員身份掩護。此外，這名俄羅斯官員在華負責指揮一組人員，有人以記者名義作為掩飾。

「一名熟悉俄羅斯安全及外交單位文化的消息人士」表示，俄羅斯駐華大使館一直關注台灣海峽局勢，考慮到台灣是國際衝突潛在熱點，俄方確實可能加強駐華人事部署。與此同時，俄羅斯安全情報及軍事單位之間長期存在權力鬥爭，俄羅斯對外情報局或者有意藉着台灣海峽議題凸顯自身用處，目的是提升影響力及爭取更多預算。

英前外交官不認同說法 外界質疑俄羅斯尋求藉機在台灣海峽生事、莫斯科影響北京加強行動的說法，擁有22年中國大陸、香港、台灣事務經驗的英國前外交官彭朝思（Charles Parton）認為，中國大陸專注追求自身利益，外界無力說服或迫使北京採取有違自身利益的舉動，加上俄羅斯在中俄關係退居至「小夥伴」角色，所以北京不會受莫斯科影響。

另一方面，台灣總統蔡英文近日接受美國傳媒專訪，表示中國大陸領導層目前面臨各種內部挑戰，不太可能嘗試侵略台灣。她指出，台灣面臨愈來愈多軍事恐嚇、灰色地帶活動、網絡攻擊和資訊操控，將持續盡最大努力強化防衞能力和社會韌性。本報綜合報道