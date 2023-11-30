美國前總統卡特的妻子羅莎琳本月19日在喬治亞州普萊恩斯寓所離世，終年96歲。追悼會周二在亞特蘭大葛倫紀念教堂舉行，99歲的卡特罕有現身緬懷亡妻，但他沒有發表悼詞，腳上蓋着繡有妻子容貌的毛氈。女兒艾美強忍淚水，讀出卡特75年前在海軍服役時寫給羅莎琳的情書，指出母親一生大多用來愛父親。（綜合報道）