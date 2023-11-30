兩岸國際

清邁化學品爆炸兩死

泰國清邁府帕勞縣周二下午發生化學品爆炸事故，造成兩人死亡及兩人重傷，另有數人輕傷。當地救援人員迅速將傷者送往醫院進行救治。縣長瓦盧透露，爆炸物為氯酸鉀，爆炸現場的房屋因爆炸嚴重受損，屋頂脫落，牆壁被炸飛，只剩下水泥柱，事故原因正在進一步調查。（綜合報道）
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