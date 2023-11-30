兩岸國際

華貨輪南韓海域沉沒

南韓傳媒周三報道，當地早上7時28分左右，南韓海警接報一艘中國貨船在全羅南道新安郡可居島附近海上沉沒。南韓海警派遣船隻趕往事發海域救援，並通知附近船隻參與救援，但到場發現船體傾斜約45度，一半船體沉入水中，至早上10時許完全沉沒。由於船上無人，海警加強海陸警戒，以防有人偷渡。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc