南韓傳媒周三報道，當地早上7時28分左右，南韓海警接報一艘中國貨船在全羅南道新安郡可居島附近海上沉沒。南韓海警派遣船隻趕往事發海域救援，並通知附近船隻參與救援，但到場發現船體傾斜約45度，一半船體沉入水中，至早上10時許完全沉沒。由於船上無人，海警加強海陸警戒，以防有人偷渡。（綜合報道）