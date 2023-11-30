韓檢測揭發 入境仁川航班 逾兩成含腸道菌

南韓疾病管理廳周一表示，今年7月31日至11月14日對5大機場共493個國際入境航班展開霍亂和10種腸道細菌檢測，結果58個航班驗出病原菌，比例達11.8%。首爾門戶仁川國際機場入境航班帶菌比例逾22%最高，官員呼籲民眾乘坐飛機須注意手部清潔。

易引致食物中毒 應勤洗手 檢驗出的病原菌包括產毒性大腸桿菌，佔39宗最多，另有32宗腸病原性大腸桿菌、4宗腸炎弧菌、4宗沙門氏菌、兩宗細菌性痢疾桿菌、一宗腸出血性大腸桿菌，以上病菌都容易導致人類食物中毒。仁川機場帶有病原菌的航班比例最高，222個航班中有49個檢出病原菌。大邱機場和金海機場的檢出率約在3%左右，濟州機場和務安機場沒有檢出病原菌。疾病管理廳已把檢出病原菌的飛機結果通知相關航空公司，要求消毒飛機。

病菌會經患者糞便排出體外，他人接觸受污染的食物及食水後可能感染，感染一至4周會出現頭痛、畏寒、發燒、腹痛、便秘及腹瀉等症狀，體弱者或出現腹膜炎等嚴重併發症。疾病管理廳提醒飛機乘客如廁後，應以梘液洗手30秒。

有意展開床蝨檢查 新冠疫情爆發後航班數量大減，疾病管理廳自2020年起停止飛機環境衞生檢測。由於疫後觀光復甦旅客數量大增，疾病管理廳於今年7月31日起恢復機內檢疫。疾病管理廳計劃增加檢測航班數量和項目，除了洗手間坐廁和扶手，還包括乘客座椅、通道地板和座位上方行李架。同時，隨着公眾對蝨患的擔憂，疾病管理廳有意對飛機、船舶和貨物展開床蝨檢查。本報綜合報道