德空軍計劃亞太區 展演習之旅

【本報綜合報道】美國《防務新聞》周二報道，德國空軍計劃明年在亞太地區展開演習之旅；同為未來空戰系統夥伴國的法國及西班牙，將派出軍機隨行。德國舉行演習與中國尋求擴大影響力有關，認為必須協助穩定一個經濟重要地區。

法國西班牙派機隨行 德國國防部官員透露，為期數周的演習之旅明年夏天開始。歐洲軍機編隊包括8架德國歐洲颱風戰機、4架西班牙歐洲颱風戰機、12架德國旋風戰機、6架法國疾風戰機、8架來自德法西三國的A400M運輸機、7架A330空中加油機。編隊將反方向飛越北大西洋抵達首站美國阿拉斯加，期間或有英國及意大利的飛機加入。編隊部分飛機將參與明年7月在夏威夷舉行的太平洋軍事演習，此前會在日本短暫停留幾天，德日展開聯合飛行。在夏威夷期間，德國空軍計劃與一艘德國海軍護衞艦會合。

接下來是7月底在澳洲舉行的軍事演習，隨後歐洲軍機在印尼或馬來西亞停留，然後前往印度。在印度期間，歐洲軍機將參加一個國際軍事演習。德國空軍總監格哈茨受訪時表示，明年演習部署的飛機數量規模，將比德國空軍去年首次進入亞太地區時龐大得多。美國空中國民警衞軍總監邁克爾‧洛認為，歐洲軍隊在太平洋地區展示對美國及區內國家的支援，以及協同能力至關重要。