美B61-12重力核彈 正式列儲備

【本報綜合報道】美國以反制中國及俄羅斯的核威脅為由，持續對自身核三位一體打擊力量實施現代化。美國傳媒周一報道，美國空軍最新研製的B61-12型重力核彈已經正式列入官方核武儲備，B2隱形戰略轟炸機成為首款獲准使用它的作戰飛機。

B2轟炸機獲准使用該彈 美國能源部轄下國家核安全局周一發布非機密文件，介紹現役美國核武及相關投射系統，分別是戰略彈道導彈平台的彈頭、飛機平台的炸彈、巡航導彈平台的彈頭。在飛機平台的炸彈方面，它列出投射重力核彈的飛機型號，B2隱形戰略轟炸機搭載戰略性質的B61-7型、B61-11型、B61-12型、B83-1型重力核彈；F15E戰鬥轟炸機、F16C/D戰機、獲得認證的北約戰機，投射戰術性質的B61-3型及B61-4型重力核彈。

B61-12型重力核彈的最重要新能力是精確制導套件，尾部的小型火箭快速轉動彈身，使之在投下過程保持穩定，提高準確度；它亦不是百分百全新研製，也採用現有其他B61型系列重力核彈的零件。B61-12型重力核彈最大爆炸當量5萬噸，首批2021年完成生產，翌年開始交付軍方。此外，F35A隱形戰機、F15E戰鬥轟炸機、F16C/D戰機及面世不久的B21隱形戰略轟炸機，正在接受B61-12型重力核彈的使用認證。