美軍魚鷹運輸機 鹿兒島墮海1死

【本報綜合報道】美國軍方魚鷹運輸機再度發生致命事故，昨天下午在日本鹿兒島縣屋久島失事墮海；機上載有6人，至今3人被發現，其中一人證實死亡。涉事飛機駐守東京都橫田空軍基地，當時與另外兩架同款飛機前往沖繩縣嘉手納空軍基地。

日本傳媒報道，涉事魚鷹運輸機型號是CV22，隸屬於美國空軍，當時從山口縣岩國海軍陸戰隊航空站起飛。日本防衞省指昨天下午2時40分，該架魚鷹運輸機從雷達消失；日本國土交通省指事故在屋久島機場東南方約兩公里至4公里的海域發生。日本海上保安廳下午2時47分接到相關報告，派出6艘巡邏船及兩架直升機搜救，現場海域發現灰色飛機殘骸；其中一名相信是機員的人士獲救起，但送院證實不治。

屋久島一名目擊者表示，涉事魚鷹運輸機當時飛往屋久島機場方向，突然機身翻轉及左引擎起火爆炸，之後直接墮落大海。屋久島機場管理辦公室表示，下午2時35分接到緊急降落的請求，5分鐘後利用機場周邊設置的鏡頭，發現附近海面冒煙。

近年意外頻生 魚鷹運輸機屬於傾轉旋翼機，擁有直升機的垂直升降能力同時，也具備螺旋槳定翼機的較高速及航程遠之優點，美國空軍、海軍、海軍陸戰隊都採用，日本陸上自衞隊也配備。惟它由研發、測試到服役期間事故頻生，以過去兩年為例子，去年3月在挪威、去年6月在美國加州、今年8月在澳洲先後發生空難，造成機上人員死亡。