烏指愛國者導彈 單日擊落5俄機

伊格納特表示，烏克蘭愛國者防空導彈部隊在空軍司令指揮下，5分鐘內摧毀布良斯克方向一架蘇34戰鬥轟炸機、一架蘇35戰機、兩架米8電子戰直升機、一架米8直升機。他形容行動是「布良斯克屠殺」，俄軍飛機一直從布良斯克上空以制導航空炸彈轟炸烏克蘭北部。

他聲稱，愛國者防空導彈同日稍後擊落黑海上空一架俄軍蘇35戰機，俄軍飛機事後在黑海絕迹一段時間。部分俄羅斯傳媒一度猜測烏軍可能越過邊境，使用短程防空導彈伏擊俄軍飛機，或設法在邊境秘密部署中程防空導彈。

美國總統拜登曾經表示，向烏克蘭提供武器是有條件，禁止在烏克蘭主張的領土外使用；烏方承諾不會在1991年認定的邊界以外，使用外國援助的武器。烏克蘭目前擁有兩套愛國者防空導彈，其中一套由美國援助，另外一套則由荷蘭以及德國共同提供。