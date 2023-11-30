烏情報局長妻 疑遭投毒

長居丈夫辦公室 同局人員亦現症狀 烏克蘭國防部情報總局周二證實，局長布達諾夫的妻子瑪麗安娜（Marianna Budanova）重金屬中毒，接受初步治療後情況穩定。除了瑪麗安娜外，一批情報總局人員亦出現輕微中毒迹象，但人數不明。

最先報道事件的新聞網站「Babel」指，瑪麗安娜感到長期不適後入院，完成療程後由醫生觀察情況。報道稱，導致瑪麗安娜中毒的物質，在日常生活非常罕見及不會用作軍事用途，懷疑有人蓄意針對她下毒。《烏克蘭真理報》指出，疑似有人在食物中下毒，瑪麗安娜經初步治療後情況好轉，由於她體形嬌小及較輕，因此是首個出現中毒症狀的人。

及時就醫 情況穩定 情報總局發言人尤索夫表示，幸好瑪麗安娜及時就醫，假如遲了一周將不堪設想，情報總局將循謀殺未遂方向調查事件。瑪麗安娜1993年生於首都基輔，擁有心理學碩士學位，前年6月起擔任基輔市長克里欽科的反腐敗顧問。瑪麗安娜去年受訪時透露，2015至17年期間曾自願在基輔軍醫院服役。

自俄烏戰爭去年2月爆發至今，瑪麗安娜一直居住在丈夫的辦公室內，兩人沒有離開半步。特種部隊出身的布達諾夫，在2014年頓巴斯戰爭嶄露頭角，多次策劃秘密行動並宣稱10次避過俄羅斯的刺殺。表現出色的布達諾夫在情報總局扶搖直上，以35歲之齡出任局長，本年9月以37歲壯年晉升中將。

俄指控西方供烏毒物 另一邊廂，俄軍輻射、化學和生物防護司令基里洛夫稱，開戰至今烏軍17次以化學物毒害俄羅斯新合併地區官員，導致15人死亡。他又指，發現的化學物質均由同一個國家製造，但沒有說明是哪個國家。俄羅斯工業和貿易部副部長利索戈爾斯基周一在荷蘭海牙，向禁止化學武器組織提交證據，指控美國及其歐亞盟友向烏克蘭提供有毒化學物及投毒工具。本報綜合報道