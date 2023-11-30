晤古特雷斯 王毅籲召開國際和會

【本報綜合報道】中國外交部長王毅抵達美國紐約市，準備當地時間周三主持聯合國安全理事會以巴問題高級別會議。他周二會見聯合國秘書長古特雷斯，指出現在關鍵在於以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的臨時停火協議能否延續，加薩地帶會否重燃戰火。中方再次呼籲盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，制訂重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。

中方促阻戰火重燃

王毅表示，在以巴衝突問題上，中國始終堅定站在和平、人類良知一邊，與阿拉伯國家和有關各方保持密切溝通，將之作為安全理事會核心和優先議題，期待安全理事會發出一致和明確的聲音。他指出，安全理事會第2712號決議是推動停火的第一步，中方的立場很明確，一是決不能夠讓戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員獲釋；二是人道物資應該不受阻礙地進入加薩地帶，開闢更多過境點，設立有效監督機制；三是盡快重啟「兩國方案」。