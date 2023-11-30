以方拒談停火新協議 哈馬斯願意延長

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一同意延長停火48小時後，翌日繼續交換被扣押人員，涉及30名巴人囚犯、10名以色列人及兩名泰國人。雙方聯同埃及、卡塔爾、美國討論再度延長休戰的可能性，消息指出，以方在全面執行現行協議及釋放所有婦孺人質前，不會同意談判新協議；哈方願意延長停火4天。

新一批「人質囚犯互換」行動周二進行，獲釋的以色列人質都是女性，當中只有一人未成年，她們在加薩地帶被挾持53天；卡塔爾外交部表示，其中一名人質也是奧地利國籍、兩人兼有阿根廷國籍、一人同時持有菲律賓國籍。

獲釋的巴人囚犯當中，婦女及未成年人各佔一半為15名。哈馬斯周三表示，為了感謝俄羅斯總統普京在以巴衝突的立場，他們將釋放兩名俄籍人質；當天預料另有10名以色列人質獲釋。

美 以 埃及 卡塔爾 高官續開會 以色列情報機關摩薩德局長巴尼亞、美國中央情報局局長伯恩斯、埃及情報總局局長卡邁勒、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德周二在多哈開會，哈馬斯仍然扣押30至40名婦孺，包括20名年齡介乎21歲至50歲的女性，以及9名未成年人。以色列官員表示，預計停火將延長多兩天至3天，對考慮哈馬斯釋放所有婦孺後，再釋放男性和以軍人質的提案保持開放態度，惟哈馬斯進一步釋放人質不會變成永久停火。

以色列傳媒報道，延長停火談判不考慮停火期逾10天的方案；如果有實際提案，以色列戰時內閣將研究，但目前未有，以方仍然決心消滅哈馬斯。以色列官員強調要記着戰爭目標，無人會同意解除武裝這類滑稽提議，以方深知國際社會有多可靠。

以色列與哈馬斯互換被扣人員