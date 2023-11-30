美航母駛波斯灣 伊朗無人機 近距拍攝

兩國角力 愈演愈烈 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰火暫時休止之際，雙方背後的最重要支持者美國與伊朗，關係卻持續緊張。美國周日恢復在波斯灣部署航空母艦打擊群，聲稱維持航行自由，確保地區安全及穩定；伊朗派出無人機監視及拍攝軍艦的動向，遭美方指控無視多次警告飛近，批評行為是不安全及不專業。

法軍機支援下 穿霍爾木茲海峽 美國海軍艾森豪威爾號航空母艦打擊群周日穿越霍爾木茲海峽，由阿曼灣駛入波斯灣；它由核心艦艇航空母艦艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號與斯特蒂姆號，以及法國海軍護衞艦朗格多克號組成，法國海軍空中預警機及法國空軍戰機提供空中支援。

以哈爆發新一輪衝突前，中東地區近年不再是美國戰略重心，美方上次在波斯灣部署航空母艦，是2020年9月至11月的尼米茲號。

美國海軍強調霍爾木茲海峽的重要性，宣稱通過它及持續在地區的展現，在維持航行自由方面發揮關鍵的作用，航行自由亦是地區安全及穩定的關鍵；又稱艾森豪威爾號擁有無可匹敵的能力，準時抵達國家領導層需要他們的地方。

艾森豪威爾號航空母艦打擊群上月13日及14日從美國東岸基地出發，本月4日通過埃及蘇彝士運河由東地中海駛入紅海；外界認為其主要任務是威懾伊朗為首的勢力不要輕舉妄動。

伊朗攝得美航母甲板多架戰機 與此同時，伊朗傳媒周二報道，伊朗海軍利用無人機等情報系統，成功在亞丁灣及阿曼灣追蹤及識別艾森豪威爾號航空母艦打擊群。根據周日早上9時18分至9時32分拍攝的片段，伊朗無人機在阿曼灣上空近距離拍攝準備通過霍爾木茲海峽的美國軍艦，飛行甲板停泊多架戰機及直升機，部分處於隨時出擊的狀態。美國國防部發布的照片顯示，直升機在霍爾木茲海峽上空戒備，操作機關槍的船員監視海面情況。

值得留意的是，從美伊雙方發布的影像可見，兩軍艦艇及飛機在霍爾木茲海峽沒有短兵相接。惟美國傳媒周二引述美國官員報道，艾森豪威爾號當天在波斯灣國際海域航行期間，伊朗一架無人機無視多次警告並飛近該艦；伊朗官方暫未回應指控。

另一方面，美國國防部發言人賴德周二表示，五角大樓現時相信獲得伊朗支持的也門叛軍青年運動，前一天向亞丁灣發射的彈道導彈，目標可能不是一度被劫持的貨船及到場解救的美國神盾驅逐艦梅森號；現時亦只確認青年運動發射至少一枚彈道導彈。美方尚未判斷企圖劫持貨船的索馬里海盜，與青年運動之間是否存在關聯。本報綜合報道

伊朗無人機跟蹤監視美國一艘神盾驅逐艦。 美國航空母艦艾森豪威爾號在霍爾木茲海峽獲得直升機支援。 美國艾森豪威爾號航空母艦打擊群動向