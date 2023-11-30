與公職人員爭執 傳孕婦捱打流產

【本報綜合報道】湖南省石門縣一名女子在網上聲稱，數天前在當地一家便利店內被一名女公職人員毆打，導致意外流產，至今仍在家休養。當地官方回應稱，涉事者已被行拘，關於其公職人員身份有待進一步核實。

自稱被打的楊姓女子提供便利店閉路電視畫面，顯示上周二傍晚6時許，一名黃衣女子突然衝到收銀櫃台前毆打楊女的頭部，並扯其頭髮。雙方發生拉扯，店員見狀將二人分開。另一段店外畫面則顯示，楊女與黃衣女子再次爭吵並互相拉扯。楊女稱，片中黃衣女子是石門縣×水庫管理所的公職人員，名叫孫××。此前二人有些積怨，當天剛好在便利店內相遇。

涉事者遭行拘 楊女表示，事發當日上午通過驗孕棒測試發現懷孕，事發時自己被推倒在地上，「腹中有一股熱流」，至晚上她洗澡時發現流血，次日去醫院檢查被告知流產。楊女提供的醫院門診紀錄顯示，初步診斷她懷孕7周以上。內媒周二向石門縣水利局求證，該局工作人員稱正向有關部門核實了解。轄區派出所工作人員則表示，孫××已被行政拘留，但不清楚其身份。