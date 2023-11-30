牛肉由雞鴨豬假扮 奸商牟利近3000萬

內地食品安全周 公布4犯罪案例 因應全國食品安全周前天正式啟動，最高人民法院及最高人民檢察院近日通報4宗相關典型犯罪案例，食品種類涉及牛肉製品、減肥食品、米粉及臘肉，手段包括以假當真、非法添加有毒及有害非食品原料等。部分被告被判重刑，同時被罰高額罰金，凸顯司法機關依法嚴懲危害食品安全犯罪堅定決心。

10年追究逾6.2萬人刑責 根據統計，由2013年至2022年，司法機關辦理生產、銷售不符合安全標準的食品罪和生產、銷售有毒及有害食品罪刑事案件超過4.5萬宗，已追究逾6.2萬人刑事責任。此外，司法機關針對大量危害食品安全犯罪以生產、銷售偽劣產品罪等相關罪名定罪處罰，打擊危害食品安全犯罪。

在近日公布典型犯罪案例中，被告申×富被控由2020年起控制河南省某食品有限公司生產經營期間，委託被告人申×財擔任公司總經理，並聘用劉×超等人從事生產及銷售各種肉類加工產品。當組建電商部門後，申×富組織多人購入鴨肉、雞肉及豬肉等，再通過醃製、滷煮、烤製、晾曬等方法製成「手撕牛肉、風乾牛肉、五香牛腿肉、五香牛腱子」等假冒牛肉製品，銷售金額共計2,690萬元（人民幣‧下同，約2,986萬港元），另外銷售冒充假芝麻香油金額亦達180萬元（約200萬港元）。

經河南省安陽市中級人民法院一審、河南省高級人民法院二審，法官均認定申×富等人以假充真，生產、銷售假牛肉製品及假芝麻香油行為，已構成生產、銷售偽劣產品罪。申×富最終被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，同時被沒收個人全部財產。

減肥食品添毒 男子判囚 除了牛肉製品，另一典型犯罪案例涉及減肥食品。2020年8月至2021年3月，被告曾×維購買大批生產設備，以及西布曲明、荷葉粉及膠囊殼等原料，夥同他人生產含有西布曲明等有毒及有害成分減肥壓片糖果等，之後透過微信等渠道對外銷售，生產及銷售金額共計至少40萬元（約44.4萬港元）。

上海鐵路運輸法院經審理認為，曾×維在生產銷售食品中攙入有毒及有害非食品原料，已經構成生產、銷售有毒、有害食品罪。由於被告認罪認罰，法官判處曾×維入獄8年半，並罰款200萬元（約222萬港元）。

另外，貴州省黃平縣一名米粉加工店經營者由2020年5月開始在米漿中添加硼砂，意圖增加米粉產量，結果被驗出米粉中含有硼酸，最終被裁定生產、銷售有毒、有害食品罪罪成，被判有期徒刑一年，被罰款5萬元（約5.6萬港元）。至於浙江省東陽市兩人在菜市場向臘肉噴農藥滅蟲，雙雙同因生產、銷售有毒、有害食品罪，分別被判監禁7個月及半年。本報綜合報道