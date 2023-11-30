製槍枝零部件運美國 女商人上訴駁回囚終身

【本報綜合報道】在廣東省深圳市開公司從事五金加工等業務的女性商人董×芳，去年被指控生產槍枝零部件 並發貨到美國，涉犯非法製造、買賣槍枝罪；經兩次審理，被判處無期徒刑。其兒子表示不服二審判決，將會再次申訴。

深圳市檢察院指控，董×芳2019年在美國參加展會時結識一名美籍華人，對方委託董在內地加工製造槍枝零部件後，通過國際物流方式發往美國。公安機關去年6月24日在董名下公司查獲逾11萬件槍枝散件。案件一審今年5月在深圳中院開庭，董的代表律師作無罪辯護時稱，本案所涉零件不能夠被確切證實一定是火藥動力槍型的槍枝散件，當事人不知道有關槍枝零配件的殺傷力、具體用途、動力問題、真槍、假槍等問題。辯護意見未被法院採納，董同年7月被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。被告不服判決，提出上訴，廣東省高院上月31日二審駁回上訴，維持原判。

海外市場需求大 內地傳媒周二報道，近期廣東珠海、廣州等地有多名外貿從業者因從內地採購槍枝零配件向國外銷售而被起訴，案件已經進入公訴、審理階段。珠海中院本月審理一宗非法買賣槍枝案，11名被告均從事外貿生意，主觀上無犯罪意圖。有業內人士稱，外貿這行「甚麼好賣（便）賣甚麼」，此前海外市場對槍枝零配件的需求大，內地法律對此無明確規定，電商平台也沒限制，「都是公開做的」。自去年6月一些從業人士被捕，很多人都不敢再做這種生意，電商平台也實施限制。