搬棚架誤觸電線 4工人遭殛斃

【本報綜合報道】四川省達州市渠縣近日發生一宗觸電安全事故，造成4人死亡。有事發地附近商家周一表示，事主在施工過程中觸電身亡。渠縣應急局稱，事主是在地盤移動棚架期間，因棚架碰到高壓電線，造成各人死亡。

網上流傳影片顯示，事發現場拉起警戒線，一名民警手持盾牌站着，旁邊聚集着一些市民，影片中有聲音稱「市場這邊，高壓（電）線把人燒死4個」。有附近兩名商家表示，事發地是渠縣某家居建材市場外，多名工人當時施工。網上流傳消息指，事故為高壓電線脫落所致。渠縣應急局一名工作人員對記者稱：「據我了解，不是這樣的，此事尚在調查中。」該局另一名工作人員表示，此事是否屬安全生產事故，暫時不明確。

四川達州市政府專組調查 渠縣應急管理局周一晚上通報，周日晚上7時50分左右，渠南街道大山社區11組一處在建倉庫工地，4名工人把高約9米的棚架推向地盤另一處的過程中，觸碰到垂直距離地面不足8米的高壓電線，造成各人死亡。事故後，市、縣領導組織相關部門第一時間趕赴現場開展處置工作。市政府成立事故調查組，目前事故原因調查和善後處置工作正在進行。