台中錄兩宗肺炎支原體感染

未發現群聚感染

台中市教育局日前證實，本周接獲兩宗肺炎支原體感染通報，分別來自小學和幼兒園，暫時未發現群聚感染的情況。針對家長擔心校園群聚一事，台中市教育局回應時表示，出現個案的學校積極介入關心病童，目前尚未發生集體感染；又指已經要求各級學校加強衞生教育，提醒師生如有呼吸道症狀時須戴口罩等。台灣疾管署發言人羅一鈞指出，支原體是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，亦常見於校園，雖然可能每3年至7年流行趨勢明顯上升，但台灣目前只是低度流行。