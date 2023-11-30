台中錄兩宗肺炎支原體感染
【本報綜合報道】中國大陸近日流行肺炎支原體等多種呼吸道疾病，台灣醫生估計當地明年農曆新年恐迎來疫情爆發。
未發現群聚感染
台中市教育局日前證實，本周接獲兩宗肺炎支原體感染通報，分別來自小學和幼兒園，暫時未發現群聚感染的情況。針對家長擔心校園群聚一事，台中市教育局回應時表示，出現個案的學校積極介入關心病童，目前尚未發生集體感染；又指已經要求各級學校加強衞生教育，提醒師生如有呼吸道症狀時須戴口罩等。台灣疾管署發言人羅一鈞指出，支原體是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，亦常見於校園，雖然可能每3年至7年流行趨勢明顯上升，但台灣目前只是低度流行。
台8旬婦流感重症亡
另有報道指，台北市同日出現首宗「流感併發重症」死亡病例，患者為80多歲女性。她患有糖尿病、高血壓等慢性病史，沒有接種流感疫苗，本月19日出現發燒、呼吸喘等急性上呼吸道症狀，到醫院就醫後診斷為A型流感，病情急速惡化，本月20日病逝。
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