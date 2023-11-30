浙江患流感青少多 籲教師勿帶病上課

內地呼吸道疫潮向南擴散 自入冬以來，內地呼吸道傳染病開始進入高峰期，疫情甚至開始南下。浙江省疾病預防控制中心前天公布，省內呼吸道疾病以甲型流感H3N2亞型流感病毒為主，其中3歲至15歲幼託兒童及學生佔去較高比例。浙江紹興市疾控中心同日呼籲，如教師感染流感或出現相關症狀應居家隔離休息，不能帶病上課。

根據浙江省疾控中心前天發布監測結果顯示，當地近期爆發呼吸道疾病以流感為主，也有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒及腺病毒感染。談及全省為何進入高峰期時，當局解釋冬天歷來都是流感爆發季節，理由是氣溫較低，適宜流感病毒傳播，再加上浙江過往流感疫情一直維持在低水平，流感疫苗接種率較低，配合人群抗體水平同時低下，造成省內居民容易中招。

杭州重災 兒童醫院錄40萬人門診 若再細分不同群組，1歲至4歲幼童感染流感病毒及鼻病毒為主，5歲至14歲人群則大多染流感病毒、肺炎支原體及腺病毒，15歲至59歲人士則多染流感病毒、鼻病毒及新冠病毒，最後60歲或以上年長患者多數身染流感病毒、人偏肺病毒及普通冠狀病毒。浙江疾控中心提醒，接種流感疫苗是預防流感最有效且最重要措施。

受疫情困擾，浙江杭州市多間醫院發燒門診患者數目已多日大增，其中浙江大學醫學院附屬兒童醫院上月門診數字超過40萬，同比增長逾9萬，相當於每天增加3,000多宗新症。另有醫生早前受訪時稱，其接診發燒患者中有三成確診流感，兩成為肺炎支原體，餘下則為其他呼吸道感染。

天氣網發布全國感冒指數地圖 紹興疾控前晚亦發布針對幼託機構及學校等場所流感防治建議，要求校方做好預防工作，例如應避免出現發燒及咳嗽等流感症狀學生上課，若有學生康復應做好復課證明查驗，一旦發現聚集性疫情應及時向疾控機構上報等，必要時採取停課措施。

另外，中國天氣網近日亦在網上推出「全國感冒指數地圖」，提醒多地居民留意天氣，防止患上感冒。根據預測，廣東省大部分地區今天至周六氣溫平穩，省內爆發感冒機會較低。本報綜合報道