日大使探涉諜公民 京稱保障疑犯權益

垂秀夫

【本報綜合報道】日本駐中國大使垂秀夫周二在北京，首次探望因涉嫌從事間諜活動、今年3月被中方拘留的日本公民。中國外交部昨日指出，中方依法處理有關案件，也依法保護當事人的各項合法權益。

中國外交部表示，涉案日本公民因涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門採取刑事強制措施；中方按照有關的國際公約和中日領事協定相關規定，安排日本駐中國大使館官員進行領事探視。日本傳媒早前報道，周二是該名日本人第8次獲得領事探視安排，此前均由日本駐華使館人員探望。這次垂秀夫在北京的收容設施與其會面，同行醫務官檢查其健康狀態，表示沒有問題。

加國商人言論 京指混淆是非 同因涉嫌從事間諜活動在內地遭判刑後獲釋的加拿大商人斯派佛早前對媒體稱，自己在不知情下向同胞康明凱分享涉及北韓的敏感資訊，對方將之提供給加拿大政府及其他五眼聯盟國家，是導致二人被中方逮捕的原因。

中國外交部昨表示，有關報道再次證明加方污衊中方搞任意拘押，完全是混淆是非，倒打一耙；加方編織的謊言經過時間發酵，最終被事實戳穿，完全是咎由自取。