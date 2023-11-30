台訪英團談經貿 聚焦3領域

應對氣候變化 打造綠色經濟

在數碼貿易方面，台英雙方討論到建立可預測、透明、具競爭性的數碼市場，協助業界增進貿易往來及降低成本，並協助婦女、中小企業、原住民等族群數碼轉型。投資方面，雙方談到國際關於核心勞動權、企業人權責任及反貪腐的相關倡議，以及為彼此業者創造有利投資環境。再生能源與淨零排放方面，會上探尋未來雙邊合作可能性，共同應對氣候變化，以及打造綠色貿易循環經濟等。