台訪英團談經貿 聚焦3領域
【本報綜合報道】台灣行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮上周一至上周三，率團赴英國倫敦出席台英《提升貿易夥伴關係協議》首次個別領域諮商會議。
台灣行政院經貿辦周二表示，今次會議聚焦三大領域，分別是數碼貿易、投資、再生能源與淨零排放。
應對氣候變化 打造綠色經濟
在數碼貿易方面，台英雙方討論到建立可預測、透明、具競爭性的數碼市場，協助業界增進貿易往來及降低成本，並協助婦女、中小企業、原住民等族群數碼轉型。投資方面，雙方談到國際關於核心勞動權、企業人權責任及反貪腐的相關倡議，以及為彼此業者創造有利投資環境。再生能源與淨零排放方面，會上探尋未來雙邊合作可能性，共同應對氣候變化，以及打造綠色貿易循環經濟等。
經貿辦表示，今次會議重點在於檢視台英雙方在上述領域的本地相關政策、法規、措施以及在國際組織的準則規範，確認雙方理念和做法可相容合作，後續將與相關部會，與業界、智庫及民間團體溝通，將相關意見納入與英方諮商的重要參考。
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