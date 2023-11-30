侯友宜輸入陸客論 賴清德指衝擊就業

侯友宜

【本報綜合報道】國民黨台灣總統候選人侯友宜近日宣稱，如果當選總統將開放大批中國大陸旅客赴台旅遊等，並展開《兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協商，快速重啟服貿和貨貿。民進黨周二批評這是背離國際形勢、衝擊台灣就業，該黨總統候選人賴清德反問：「難道討好大陸比顧好台灣人民重要？」

侯友宜周一表示若當選，就職後將立即在尊嚴和友善前提下，全面重啟兩岸對話交流，開放大批陸客觀光團、陸生赴台就讀並就業，藉此刺激台灣經濟。賴清德陣營認為，如果中國大陸失業青年湧入台灣就業市場，將大量剝奪台灣人工作權益。高雄市市長陳其邁昨批評，侯友宜經濟政策立場準備走「一中市場老路」，民眾不會接受。台灣農業部代理部長陳駿季同日表示，ECFA對台灣18項農產品關稅減免仍然有效，至於中國大陸對台貿易壁壘調查，當局有應對措施。

柯文哲被利誘當副手 綠營促供出疑人 與民眾黨總統候選人柯文哲整合失敗後，侯友宜周二表示這幾天都有致電已經退選的鴻海科技集團始創人郭台銘，仍然期待攜手合作。柯文哲爆料稱，此前有人開價兩億美元（約15.6億港元）要他當副手，來源備受關注。他其後表示，選舉過程有一大批騙子和中間人，要求傳媒不要再追問。惟民進黨立法委員鄭運鵬指出，不能夠當沒事發生，因為可能涉及間諜犯罪，呼籲柯文哲供出疑犯自證清白。

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