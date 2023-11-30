台購美坦克火箭 明年抵埗

114官兵將赴美受訓操作 美國延誤交付台灣採購的武器持續受關注，台灣傳媒周二報道，台方向美方購買的M1A2T主戰坦克和M142高機動火箭系統明年起分批運抵。為了培育操作師資及維修保養人員，台灣陸軍將選派114名官兵赴美，其中84人明年1月起參與主戰坦克接裝訓練350天，餘下30人翌月接受高機動火箭系統接裝訓練90天。

台灣陸軍編列逾405億元新台幣（約101億港元）2019年至2027年持續預算，向美國採購108輛M1A2T主戰坦克，預計駐防六軍團，明年至2026年將分別接裝38輛、42輛、28輛。這批主戰坦克未來部署台灣北部地區，負責戍守台灣北部中樞安全。此外，明年至後年亦將獲得首批11套M142高機動火箭系統，另有18套為增購，預計2026年交付；首批將優先部署台灣西部作戰區，並依據獲得期程在北部、中部、南部及澎湖作戰區，分別新增部署一個多管火箭導彈連。

增建防衞設施及彈藥庫 因應中國大陸軍事威脅，台軍運用海空戰力提升計劃採購特別預算，進行各式台建防空、反艦導彈量產計劃。其中，空軍在全台啟動各式防衞陣地、機動設施、彈藥庫基地新建工程，並以「E」作為這一系列工程代號。台灣傳媒周二報道，近期公開的「E002統包工程」決標資訊顯示，該工程明年7月底完工，另外兩個同類工程明年3月和6月依次完工，預料可以增強台軍戰力防護、導彈部署能力。

京再斥民進黨以武謀獨 美國沒有理會中國大陸多次表態，繼續向台灣出售各式武器。中國大陸國台辦發言人陳斌華昨表示堅決反對，批評美國對台軍售違反中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，台灣民進黨當局甘當美國「提款機」；又重申台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，「台獨」與台灣海峽和平水火不容，是亞太地區局勢穩定的亂源。

陳斌華也再次批評民進黨台灣總統候選人賴清德與副手蕭美琴湊成「雙獨組合」，只會毒害兩岸和平穩定和台灣前途命運。他指出，愈來愈多台灣民眾特別是台灣青年已經看清，民進黨當局所謂「青年不會上戰場」的承諾，不過是為了騙取選票的謊言；其勾連外部勢力操弄「以武謀獨」，只會加劇台灣海峽形勢緊張動盪。本報綜合報道

美售首批高機動火箭系統，料明年抵台。 陳斌華