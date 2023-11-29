捐400萬份餐助食物銀行施援手 解貧困家庭需求

紐約州餐廳超市響應回收 美國紐約州去年開展食物捐贈計劃，要求餐廳及超市回收食物，捐贈予食物銀行，應對氣候變化及堆填區飽和問題。截至今年10月底，計劃共收集到約230萬公斤食物，相當於400萬份餐，滿足不少貧困家庭的糧食需求。機構希望，明年收集的食物數量能翻倍。

機構設8輛冷藏貨車收集 美媒周一報道，紐約州政府近年意識到大量廚餘在堆填區佔用空間之餘，更會排放溫室氣體甲烷，加劇全球暖化，於是收集吃剩的雞蛋、穀物，幫助有需要的家庭。自去年開展計劃，韋斯特切斯特縣（Westchester）一間食物銀行獲愈來愈多企業捐贈食物。機構設有8輛冷藏貨車，到各地收集易腐爛的食物，捐給縣內的家庭和兒童慈善組織等300個合作夥伴。

經營雜貨店的拉弗蒂（Sean Rafferty）表示，以往賣剩的食品都會被扔掉，但目前可把麵包、冬甩、奶製品及新鮮農產品收集起來，供食物銀行領取。育有4孩的基羅亞（Betsy Quiroa）依靠社會保障生活，而韋斯特切斯特縣的生活成本高企，沒有工作根本買不到任何東西，她並不介意捐贈食物有輕微損壞。本報綜合報道