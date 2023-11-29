慶山警察署指死者22歲，就讀於慶山市大邱大學，住於校內宿舍。路人於上周六下午1時05分左右，發現死者伏屍大邱大學附近的水庫，於是報警。警方表示，雖然未發現他殺的迹象，但為了查明學生確切的死因，將對死者驗屍。