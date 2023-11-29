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華留學生伏屍韓水庫
事發在大邱大學附近水庫。
【本報綜合報道】一名中國留學生上周六伏屍南韓慶尚北道慶山市一個水庫，警方已經介入調查。
慶山警察署指死者22歲，就讀於慶山市大邱大學，住於校內宿舍。路人於上周六下午1時05分左右，發現死者伏屍大邱大學附近的水庫，於是報警。警方表示，雖然未發現他殺的迹象，但為了查明學生確切的死因，將對死者驗屍。
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