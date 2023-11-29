金正恩檢視衞星圖 稱攝美白宮國防部

板門店朝兵持槍械 韓仍非武裝狀態 北韓軍事偵察衞星萬里鏡1號上周成功升空，並進入軌道圍繞地球飛行。朝中社昨日報道，萬里鏡1號拍攝到美國白宮、國防部及美軍航空母艦的衞星圖片，領袖金正恩已收到及檢視有關圖片。另一邊廂，在板門店共同警備區執勤的朝軍官兵開始攜帶手槍，韓軍仍維持非武裝狀態。

金正恩於周一上午及翌日凌晨，聽取北韓國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所關於上周六至周一偵察衞星運用準備情況匯報，包括於周一晚上11時35分53秒至36分25秒拍攝到的美國主要設施圖像，分別有維珍尼亞州諾福克海軍基地、紐波特紐斯造船廠、機場、白宮及國防部。

美英5艘航母同收鏡頭下 同時，衞星圖片內有4艘美國海軍航空母艦及一艘英國皇家海軍航空母艦。韓軍首枚偵察衞星原定明日在美國加州范登堡空軍基地升空，但因天氣條件延遲兩天至下月2日發射。為反擊北韓上周二發射萬里鏡1號，南韓上周三中止《九一九軍事協議》部分條款效力，北韓翌日宣布全面中止協議，上周五開始復原根據協議拆除的前線哨所。

朝停九一九協議 復原哨所 管轄共同警備區的聯合國軍司令部正嚴密關注朝方軍事動向，並研討應對措施。若朝軍繼續在共同警備區維持武裝狀態，韓軍有可能重新武裝。

此外，在西部海域北方界線（NLL）地區，打開炮門的朝軍海岸炮數量從此前的一至兩個增加到現時10個以上。南韓國防部發言人全河奎昨日表示，韓軍將密切關注朝方動向，採取相應措施。聯合參謀本部公報室長李成俊指，美韓情報部門正關注北韓動向，研究應對措施。本報綜合報道