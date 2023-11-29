兩岸國際

接炸彈恐嚇 比利時27校停課

有家長到校門才發現學校關閉。 有家長到校門才發現學校關閉。
有家長到校門才發現學校關閉。
【本報綜合報道】比利時首都布魯塞爾和布拉邦多所學校周日晚接炸彈恐嚇，周一繼續關閉。
瓦隆—布魯塞爾校區行政機構周一在官方網站宣布，嚴格遵守預防措施，關閉27間學校，並指警方正在27間學校檢查，將全天提供進一步的訊息，不少家長到校門才發現學校關閉。
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