議員不滿抗俄無計劃 促撤烏軍領導問責

斥只求動員未研經費培訓 總統拒評論 烏克蘭最高議會國防和情報委員會副主席貝祖格拉亞周日批評，烏軍高層對2024年俄烏戰爭完全沒有戰略計劃，只想每月動員數萬人，直言軍事領導層須下台。貝祖格拉亞與總統澤連斯基同屬執政人民公僕黨，後者拒絕評論貝祖格拉亞的言論。

貝祖格拉亞在社交平台Facebook發文，指摘烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內沒有任何戰爭計劃，不論是大是小，對稱還是不對稱。她指出，軍事領導層的立場，對規劃下一年度預算的國會議員構成障礙，雙方的問題至少從今年夏天起不斷增加。她透露，扎盧日內及其他高級指揮官迄今未就日後軍隊訓練、輪換及多個新編旅經費，提出任何詳細計劃。相反，烏軍只是一味強調每月需動員不少於兩萬人。

澤連斯基籲烏將領遠離政治 貝祖格拉亞認為，如果軍事領導層無法提供明年任何計劃，而他們的動員建議歸根究柢只是需要更多人，並非改變武裝部隊制度，那麼整個軍事領導層必須下台。扎盧日內月初接受英國《經濟學人》周刊訪問，承認戰事陷入僵局，俄羅斯擁有人力和資源優勢。澤連斯基駁斥扎盧日內的說法，並警告烏軍高層遠離政治，否則可能損害國家團結。

英媒指烏夥私企合作聘技工 英國《衞報》周一引述烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫，指軍方將與兩家私人招聘機構合作，找出具有特定技能人士，並說服有技能人士入伍，以解決人力資源短缺。達尼洛夫表示，動員將變得靈活，不久將宣布軍隊所需的特定技能要求，當中包括焊工及機械工。他指部分人害怕死亡及開槍，但不代表他們不能參與其他活動。

報道援引烏克蘭國防部消息人士稱，目前已與多家私人公司簽約，但拒絕透露更多細節。澤連斯基上周五表示，本周將公布全面改革動員的措施。本報綜合報道

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