再達協議 放20人質 以哈停火延長48小時

埃及卡塔爾斡旋 以方亦釋60巴人 為期4天的加薩地帶臨時停火協議原定周一屆滿，居中斡旋的卡塔爾同日宣布，以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯同意停火延長兩天。以色列及哈馬斯於昨日及今日互換扣押人員，以色列再釋放60名巴人，換取20名人質從哈馬斯獲釋。

以色列釋放的巴人包括50名婦女及10名兒童，其中婦女是首批獲釋人員，部分人來自耶路撒冷在內的約旦河西岸地區。根據協議，哈馬斯每釋放10名以色列人質，停火便延長一天。以色列總理辦公室證實收到20名獲釋人質名單，並通知他們的家人，相信仍有近170名人質扣押在加薩。惟哈馬斯否認扣押如此眾多以色列人，部分人質可能在武裝組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動手上。

美表歡迎 聯國警告時間不足 卡塔爾外交部表示，延長臨時停火協議是為了向加薩提供更多援助，並盡可能釋放更多人質。哈馬斯政治局成員哈利亞指出，哈馬斯希望結束戰爭，正努力延長停火期限。他續稱，組織正努力達成一項新協議，包括釋放更多人質，而不僅僅是婦女和兒童。完成婦女和兒童被扣人員交換後，哈馬斯可能會與其他團體達成新的停火協議。美國白宮對延長臨時停火協議表示歡迎，希望下批釋放人員包括美國人質。

聯合國秘書長古特雷斯稱，延長停火為加薩局勢帶來一絲希望，但警告現在還沒有足夠時間滿足加薩巴人的援助需求。美國傳媒報道，美軍3架運輸機將運載關鍵人道援助物資抵達埃及西奈半島北部，然後把物資運往加薩，首架運輸機昨日抵達埃及。物資包括醫療用品、食物及冬季防寒裝備。隨着加薩進入雨季，天氣變得又濕又冷，甚至可能發生洪水，在臨時避難所流離失所的巴人急需援助。

獲釋人質稱哈馬斯領袖曾探望 在周一的第四輪交換人質中，哈馬斯共釋放8名兒童和3名成人，當中包括一對3歲雙胞胎女童及她們的母親。獲釋人質包括3名法國、兩名德國和6名阿根廷人，他們由國際紅十字會移交以軍。作為交換，以色列同日釋放3名女囚犯和30名未成年囚犯。有獲釋以色列女子聲稱扣押在加薩地道期間，曾獲一名自稱是哈馬斯領袖辛瓦爾的人探望，對方以希伯來語安慰他們及保證安全。本報綜合報道

人質獲釋後與家人團聚。 加薩地帶停火延長。 獲釋的以色列人質包括兒童。 以色列與哈馬斯互換被扣人員 古特雷斯