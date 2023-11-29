黑龍江礦難 釀11死

【本報綜合報道】黑龍江省雙鴨山礦業公司所屬雙陽煤礦昨日下午2時40分左右發生礦難，造成至少11人死亡。

事故發生後，大批搜救人員趕到現場。截至昨晚6時20分，搜救工作已經結束。經初步判斷，煤礦因衝擊地壓影響而發生事故，正進一步調查事故。