兩岸國際

黑龍江礦難 釀11死

黑龍江省雙陽煤礦發生礦難。 黑龍江省雙陽煤礦發生礦難。
黑龍江省雙陽煤礦發生礦難。
【本報綜合報道】黑龍江省雙鴨山礦業公司所屬雙陽煤礦昨日下午2時40分左右發生礦難，造成至少11人死亡。
事故發生後，大批搜救人員趕到現場。截至昨晚6時20分，搜救工作已經結束。經初步判斷，煤礦因衝擊地壓影響而發生事故，正進一步調查事故。
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