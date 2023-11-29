11月29日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月29日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黑龍江礦難 釀11死
黑龍江省雙陽煤礦發生礦難。
【本報綜合報道】黑龍江省雙鴨山礦業公司所屬雙陽煤礦昨日下午2時40分左右發生礦難，造成至少11人死亡。
事故發生後，大批搜救人員趕到現場。截至昨晚6時20分，搜救工作已經結束。經初步判斷，煤礦因衝擊地壓影響而發生事故，正進一步調查事故。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231129-1129_00178_042/黑龍江礦難--釀11死
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc