中年竊匪扮潮人 跨省作案終就擒

海南追查近月 揭手法利落 由上月起，海南省瓊海市發生多宗入屋盜竊案件。經過接近一個月追查，當地警方上周終於抓獲兩名疑犯。內媒前天報道，兩名疑犯已屆50多歲，卻頭戴假髮、身穿潮流服飾犯案，試圖混淆警方判斷，雙雙正被瓊海市公安局依法刑事拘留。

剪防盜網 凌晨出動 踏入10月，瓊海警方在短時間內接獲10多名居民報警，得悉多地防盜網被人剪開之餘，家中財物亦不翼而飛。由於瓊海市公安局黨委高度重視事件，市局刑偵大隊遂成立偵查小組，同時開始行動，誓要打擊入屋盜竊案件頻生情況。

經調查閉路電視畫面及現場取證，警方發現竊匪擁有高度反偵察能力，例如全程戴上口罩及手套犯案，手法非常乾淨利落，只偷現金及首飾之類財物，而且往往選擇在凌晨時分出動，留下線索不多，增加找出真正身份及追查行蹤難度。

由於多宗案件犯案手法相似，警方估計它們是同一團夥所為。直至上周一，竊賊再次來到潭門鎮石中村，偵查人員透過閉路電視看到對方身影，掌握竊匪犯案流程，例如會選擇農村無人常住、裝修較好單幢住宅，之後利用切割工具剪斷防盜網，潛入屋內盜竊後出來，最後趁天未亮就駕駛一輛無車牌電單車離開。

透過查閱大量案發地區周邊監控畫面，警方認為兩名擁有多次流竄上海市、福建省及湖南省等地入屋盜竊前科中年男性極有可疑。唯一不解地方就是，閉路電視拍到兩名竊匪擁有一頭黑髮，身穿流行服飾，給人一種30多歲感覺，與上述兩人年齡不符。然而，有偵查人員懷疑兩人在犯案期間戴上假髮，藉此混淆真實年齡。

戴假髮變裝混淆年齡 一眾偵查人員上周二前往瓊海市嘉積鎮元亨街附近，成功抓獲疑犯王×及楊×，同時在出租房內檢獲一批破窗器、假髮、螺絲刀等犯案工具，以及涉案兩部電單車。瓊海警方提醒，臨近年關往往是發生侵財案件時期，群眾需增強防範意識，不要把大量現金存放家中，外出或睡覺前應檢查門窗是否關好，家中門鎖要反鎖，如發現家中失竊應及時報警，配合公安機關調查。本報綜合報道