微短劇低俗同質化 廣電總局下架兩萬部
【本報綜合報道】國家廣電總局自去年起，針對微短劇內容低俗同質化的問題展開治理工作，目前已下架逾兩萬部微短劇，有效淨化了行業生態。局方將從7方面加大管理力度、細化管理舉措，加快制訂《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》，研究將網絡微短劇應用程式和小程序納入日常機構管理。
將加快制訂審核細則
官媒周日報道，微短劇單集時長數十秒至15分鐘，劇情較明確，更新速度快，一天便能看完，獲大量觀眾青睞。有調查顯示，2023年上半年內地網絡平台上線逾480部微短劇，相當於平均每天上線2.7部。據行業數據預計，2023年全年微短劇月充值金額將達250億至300億元（人民幣‧下同，約278億至333億港元）。
惟網民對微短劇的投訴激增，有網民反映，在一個短影片平台點擊進入相關連結後，跳轉到另一個社交平台，充值後發現受騙但退錢無門。另外，有網民在短影片平台看微短劇時，有網絡廣告稱「9.9元（約11港元）解鎖本劇全集」，但看到一半被要求再充值。有些微電影更存在內容低俗、不良價值觀問題，引起監管部門關注。
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