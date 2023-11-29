京指急需應對外部風險 加強涉外法制建設

中央政治局續展集體學習 稱事關開放大局 中共中央政治局前天就加強涉外法制建設展開第10次集體學習，會上強調加強涉外法治建設是推進高水平對外開放、應對外部風險挑戰當務之急，要建設與高質量發展、高水平開放要求相適應的涉外法治體系及能力，為中國式現代化營造有利法治條件及外部環境。

會上提到，法律是社會生活、國家治理準繩；涉外法律制度是國家法制重要組成部分，也是涉外法治基礎，發揮固根本、穩預期、利長遠重要作用。在強國建設、民族復興新征程上，必須堅持正確政治方向，以更加積極歷史擔當及創造精神，加快推進涉外法治體系及能力建設。

需深化執法司法國際合作 涉外法治作為中國特色社會主義法治體系重要組成部分，事關全面依法治國、國家對外開放及外交工作大局。在推進涉外法治工作方面，根本目的是用法治方式更好維護國家及人民利益，促進國際法治進步，推動構建人類命運共同體，必須堅定不移走中國特色社會主義法治道路。

因應涉外法治工作是一項涉及面廣、聯動性強系統工程，會上提及必須統籌國內及國際，統籌發展及安全，堅持前瞻性思考等，加強一體推進涉外立法、執法、司法、守法及法律服務，形成涉外法治工作大協同格局。同時，也要堅持立法先行、立改廢釋並舉，建設協同高效涉外法治實施體系，積極發展涉外法律服務，深化執法司法國際合作，以及強化合規意識。

強調主動參與制訂國際規則 會上強調，要堅定維護以國際法為基礎國際秩序，主動參與國際規則的制訂，推進國際關係法治化。法治與開放相伴而行，只要對外開放向前推進一步，涉外法治建設就要跟進一步。此外，會上提及法治就是最好的營商環境，要完善公開透明涉外法律體系，加強知識產權保護，維護外資企業合法權益；主動對接、積極吸納高標準國際經貿規則；全面提升依法維護開放安全能力；完善外國人在華生活便利服務措施及相關法律法規。

談及加強專業人才培養及隊伍建設時，會上堅持辦好法學教育，同時健全人才引進、選拔、使用、管理機制，也要加強涉外幹部隊伍法治能力建設，各級領導幹部需帶頭尊法、學法、守法、用法，切實提升涉外法治思維及依法辦事能力。本報綜合報道