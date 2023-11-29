鄭文燦疑開房片 鑑定無法判斷真偽

【本報綜合報道】台灣行政院副院長鄭文燦疑似到酒店開房的影片早前在網上流傳，他隨即否認，並要求警方鑑辨影片真偽。相隔一個月，鑑定仍未有結果，有藍營立委質疑警方拖延辦案。台北市警察局中正第一分局周一回應指，鑑定工作於本月上旬已完成，結論為無法判斷有否偽造可能，目前案件已送交台北地檢署偵辦。

藍營曾質疑拖延辦案 上月下旬時，社交網Facebook出現一段影片中，一名疑似鄭文燦的男子與女子進出酒店房間。鄭當時受訪強調自己不是影片中人，又委任律師於10月25日前往中正一分局，向散布影片的Facebook粉絲專頁提告妨害名譽。中正一分局表示，警方依規定受理該案後，於10月26日報請台北地檢署指揮偵辦，並於次日將鄭文燦所提供之影片檔案送交刑事警察局鑑定。到11月8日，刑事局完成深偽鑑定，並於同月18日函覆鑑識報告，結果為「無法判斷深偽可能」。

王鴻薇與國民黨新北立委候選人林國春表示，鄭文燦身為行政院副院長，涉及桃色爭議，嚴重影響政府形象，因此將自費將影片及相關照片送交民間鑑定公司進行鑑定。對此，鄭文燦辦公室同日發聲明，重申網傳影像中不是他本人，強調他於2011年與妻子到澳門旅遊時，兩人全程同行，沒有到不當場所。對於藍營立委為了選舉，任意抹黑栽贓，鄭已請律師提告。