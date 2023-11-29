賴蕭配民調受壓 與藍營差距收窄

距大選不足50天 俱擁約三成支持者 距離台灣大選不足50天，當地傳媒昨天公布最新民調顯示，民進黨正、副總統候選人賴清德及蕭美琴組成「賴蕭配」目前手握31%支持度居首，領先國民黨「侯趙配」約兩個百分點，民眾黨「柯吳配」僅得21%排最後。由於蕭美琴今晚會從美國紐約搭飛機返台，之後全力投入選戰，民調屆時可能出現變化。

因應國民黨與民眾黨之間「藍白合」上周五終於破局，國民黨總統候選人侯友宜公布趙少康出任副手，而民眾黨總統候選人柯文哲則與吳欣盈競逐正、副總統，再加上獨立參選人郭台銘退選，多間台媒連日針對「三腳督」戰況展開民調。其中一間台媒由上周五晚上，即藍白合鐵定破局當晚至周一晚上透過電話成功訪問1,238名受訪者，結果發現「賴蕭配」支持度僅過三成，領先「侯趙配」不多，只得「柯吳配」落後形勢較為明顯。

侯趙配較受長者支持 若細看年齡分布，60歲以上受訪者較為支持「侯趙配」，比例達到39%。40歲至59歲受訪者中，34%受訪者支持「侯趙配」，「賴蕭配」亦取得32%支持度。至於40歲以下受訪者中，「柯吳配」最受歡迎，手握約41%支持度排名第一。

藍白破局柯文哲失勢 與上一次民調相比，上述台媒發現，縱使賴清德獲蕭美琴協助，其支持度近期只維持在三成左右水平。相反侯友宜公布趙少康出任副手後，其支持度增加多達9個百分點，開始追貼民進黨代表。至於柯文哲支持度受藍白合破局影響，即使獲吳欣盈相助也未見明顯變化。

對於柯文哲前天接受專訪時自爆，有國際騙子宣稱美國在台協會（AIT）主席羅森伯格提及他只要出任侯友宜副手就會獲得兩億美元（約15.6億港元），有台灣傳媒業界人士昨天強調，柯文哲相信此事是因為中間人並非普通人，又指藍白合破局後，所有錢、人都隨民調數字煙消雲散，變成黃粱一夢。

另一邊廂，總統府昨天發出總統令，正式批准蕭美琴辭去台灣駐美國代表職務。蕭美琴近日已回美處理後續交接工作，之後返台投入選戰。她昨天在Facebook發文提到，自己懷着不捨心情揮別駐美代表處團隊戰友，更稱「在外交上台灣人辛苦但是不孤單」，期望下一任台灣駐美國代表繼續帶領眾人走得更遠。本報綜合報道