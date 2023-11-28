漂流產卵大遷徙 鯊魚灣現新螃蟹

澳洲西澳省的世界遺產鯊魚灣，上周有研究人員首次在附近海域看見數萬隻螃蟹在漂流遷徙，懷疑螃蟹可能是雙額短漿蟹（Thalamita sima）的新亞種。研究人員認為，雙額短漿蟹分布在南至珀斯、北至印尼甚至日本南部的淺水中，但是此前從未有過螃蟹大規模遷徙的紀錄。

料可吸引更多外界投資 澳洲媒體周日報道，研究人員從該海灣的德納姆鎮乘船前往對岸的德克哈托格島時，發現了壯觀的橙色螃蟹群。為鯊魚灣研究者提供科研船的德尚（Leon Deschamps）指，自己的家族在當地居住近100年，也是第一次見到。

他指鯊魚灣非常容易受到氣候變化影響，有新物種是好事，因為可以吸引更多外界投資，有助研究和保護海灣。

西澳博物館甲殼類動物館長霍西（Andrew Hosie）表示，根據圖片和影片，這些小如硬幣、大如橙的梭子蟹是雙額短漿蟹，與藍花蟹和青蟹有親緣關係。他又指，漂流螃蟹是雙額短漿蟹的新亞種也不出奇，因為即使動物外表相似，基因也可以不同。他相信螃蟹群遷徙是為了從海灣，游到鹹度較低的水域產卵，蟹卵孵化後，螃蟹幼體會被利文暖流（Leeuwin Current）捲向南方。本報綜合報道