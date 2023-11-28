日新幹線上座率 僅疫情前八成

【本報綜合報道】日媒昨日引述各大鐵路公司新幹線上座率數據指，今年上半年度（4至9月）的上座率僅為新冠疫情前的八至九成左右。主要原因是數碼化導致商務旅客減少。有鐵路公司認為需求難以恢復，將精力投向了不動產等其他業務。

數碼化致商務客減 東海鐵路公司（JR東海）的東海道新幹線上座率，僅為疫情前2018年度的90%。雖然周末受到旺盛的旅遊需求支撐達到101%，但是工作日跌至85%。東海道新幹線聯結東京、名古屋、大阪等大城市，原本商務需求較大，但是隨着網絡會議等普及而持續低迷。

新幹線收入佔全部收入約七成的JR東海，今年10月將面向商務旅客的「S Work車廂」拓展至所有列車。列車內的部分3人座改為2人座以加大空間，可調整桌板角度，方便通過電腦辦公。

不過，JR東日本則認為商務需求無望恢復，將繼續推進山手線高輪Gateway站（東京都港區）周邊的重新開發項目，以及擴大交通卡「Suica」使用範圍等來增加營收。