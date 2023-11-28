加拿大車禍釀5死 包括4華籍留學生

多倫多高速公路相撞 中方急聯繫家屬 加拿大安大略省多倫多附近一條高速公路上周六深夜有兩車相撞，造成4名中國籍留學生和一名婦女身亡。中國駐加拿大多倫多總領館昨日表示，已迅速與有關留學生家屬取得聯繫，正持續跟蹤事件進展。

事發在安大略省60號高速公路，一輛西行的平治休旅車上周六晚上11時10分在妖精湖東北，距離亨茨維爾7公里的地方，與一輛東行的福特休旅車相撞。平治休旅車上4名年齡15至17歲乘客當場死亡，他們來自多倫多北部北約克及列治文。福特休旅車上的42歲女司機來自亨茨維爾，她送院後不治。

封路數小時調查 警方於案發後封閉高速公路數小時調查，但未有公布車禍原因，呼籲公眾提供資訊。雖然安大略警方沒有透露車禍死亡的資訊，但從最近兩三天加拿大車禍訊息匯總來看，不幸喪生的4名青年，應該就是中國駐加拿大多倫多總領館提及的留學生。

中國駐加拿大使館和駐多倫多總領館高度重視事件，叢培武大使要求多倫多總領館積極妥善處理有關事宜。總領館立即啟動應急機制，第一時間向安大略省警方核實情況，同時迅速與有關留學生家屬取得聯繫。羅偉東總領事受正在出差的叢培武委託，向遇難者家屬表示慰問。總領館目前正全力妥善處理有關後續事宜，同時提醒在加學生關注交通安全。

本報綜合報道