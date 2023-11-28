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貨船希臘附近海域沉沒 13失蹤
一艘懸掛科摩羅國旗的貨船周日在希臘萊斯沃斯島對出海域沉沒，船上14名船員僅一人獲救，餘下13人失蹤。貨船由一間黎巴嫩公司營運，原計劃由埃及出發前往土耳其伊斯坦布爾。船長曾經向海事部門通報貨船出現機器故障，亦向附近船隻發出緊急求救信號，不久後從雷達消失。（綜合報道）
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